Во Львове догхантеры отравили бродячих собак, животные гибли на глазах у детей

Люди говорят, что четыре дворовые собаки умерли в страшных муках прямо на глазах у многочисленных свидетелей.

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Люди уверены, что животных отравили и теперь боятся, что яд мог попасть на детскую площадку, возле которого и нашли животных, сообщает ТСН.

Собаки умирали от яда на глазах у детей и взрослых 3-4 часа. Каждую из погибших собак жители близлежащих домов знали по имени и были не против соседства.

Один из псов - Барс - несколько лет назад на свалке нашел брошенного младенца. Животное охраняло ребенка, пока не приехали работники ближайшей больницы.

Вблизи мест, где отравили собак, размещен детский сад и площадки. Люди боятся, что и дети теперь тоже в опасности, ведь яд мог остаться. Жители соседних домов убеждены собак отравили догхантеры - это охотники за бездомными животными.

В прошлом году в этом же районе люди нашли более десятка собачьих трупов. По данным милиции, за последние два года в городе отравили полтора десятка собак. В прошлом году впервые в Украине по этому факту было возбуждено уголовное дело.

По словам защитников животных, обычно собак травят противотуберкулезным препаратом, от которого животные умирают в страшных муках. Поэтому зоозащитники готовят собственные инициативы к депутатам, чтобы в законе четко прописали, что за жестокое обращение с животными присуждали 2 года за решеткой.