“Укртатнафта” вышла на прибыль 8 млн. грн.

Крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод - ЗАО “Укртатнафта” (Кременчугский НПЗ, Полтавская область) по итогам работы за 11 месяцев получил прибыль более 8 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЗАО “Укртатнафта”.

В сообщении отмечается, что, несмотря на убытки по итогам работы за 9 месяцев 2007 года, компании удалось кардинально изменить ситуацию и получить положительный финансовый результат в ноябре и за 11 месяцев т.г.

"По оперативным данным, на 1 декабря 2007 г. финансовый результат с начала года составляет более 8 млн. грн. Такая стремительная динамика стала возможна благодаря оперативно проведенным мероприятиям по финансовому оздоровлению, скоординированной и системной работе в сфере производственной деятельности, а также повышению эффективности в области реализации нефтепродуктов", - отмечено в сообщении.

Вместе с тем, пресс-служба отмечает, что работу компании в октябре-ноябре характеризует положительная динамика глубины переработки и выхода светлых нефтепродуктов. В ноябре т.г. эти показатели выросли значительно: выход светлых нефтепродуктов составил 68%, а глубина переработки - 86,6%. За 11 месяцев т.г., по сравнению с аналогичным периодом 2006 года, глубина переработки увеличилась с 72,2% до 73,6%, а выход светлых товарных нефтепродуктов - с 56,4% до 58,3%.

Рост глубины переработки и увеличение выхода светлых нефтепродуктов обусловлен улучшением структуры перерабатываемого сырья и повышением эффективности использования производственных мощностей предприятия, сказано в сообщении.

Также в сообщении указано, что «Укртатнафта» работает в соответствии с производственным планом, эффективно решая вопросы, связанные с обеспечением перерабатывающих мощностей нефтяным сырьем и реализацией нефтепродуктов. Учитывая потребности внутреннего рынка, компания продолжает увеличивать загрузку технологических мощностей и объемы переработки. Заключенные контракты на поставку сырья позволят компании увеличить план на декабрь 2007 года по переработке нефти и вакуумного газойля на 20% (до 360 тыс. тонн).

Как сообщал УНИАН, в октябре т.г. «Укртатнафта» прервала убыточный период. Выход на прибыль стал возможен благодаря своевременным и эффективным решениям в сфере нормализации производственно-финансовой деятельности компании и заключению прямых контрактов на реализацию нефтепродуктов. По данным бухгалтерского учета, финансовый результат компании после налогообложения за октябрь 2007 года составил 15,8 млн. грн.

Компания начала заключение прямых договоров на поставки нефтепродуктов с конечными потребителями и собственниками сетей автозаправочных станций (АЗС) и автозаправочных комплексов (АЗК).

2 ноября председатель правления ЗАО «Укртатнафта» Павел ОВЧАРЕНКО направил в Управление СБУ в Полтавской области информацию о выявленных им признаках доведения предприятия до банкротства его предыдущим руководством во главе с Сергеем ГЛУШКО. По его данным, убытки ЗАО «Укртатнафта» за девять месяцев 2007 года составили 127 млн. грн., что, по мнению главы правления, является “результатом целенаправленной политики по закупке сырья и реализации со скидками нефтепродуктов через коммерческие структуры, представляющие интересы ОАО «Татнефть» в Украине” (учредитель ЗАО «Укртатнафта» со стороны Республики Татарстан - УНИАН).

В начале декабря Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением бывшим руководством ЗАО "Укртатнафта" (с осени 2004 года председателем правления ЗАО "Укртатнафта" был С.ГЛУШКО) и других коммерческих структур и уклонения ими от уплаты налоговых обязательств во время приобретения нефти и реализации на внутреннем рынке Украины нефтепродуктов, что повлекло тяжкие последствия для интересов государства. В частности, Генпрокуратура располагает сведениями о том, что бывшее руководство "Укртатнафты" в период с января по октябрь 2007 года злоупотребляло служебным положением во время приобретения 1,3 млн. тонн нефти и реализации на внутреннем рынке Украины почти 1 млн. тонн нефтепродуктов.

Справка УНИАН. ЗАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

61,346% акций «Укртатнафты» принадлежит государству и переданы в уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины», 28% - Министерству имущества и земельных ресурсов Татарстана (в октябре 2006 года переданы в доверительное управление ОАО "Татнефть"), 8,6% - компании «Татнефть» (Татарстан), 1,2% акций владеет ООО «Корсан», аффилированное с группой «Приват».