Ющенко задумался о судьбе контрактников

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил осуществить проверку исполнения актов главы государства относительно перехода Вооруженных сил Украины на комплектование военнослужащими по контракту.

Соответствующий Указ “О проверке исполнения актов Президента Украины относительно перехода Вооруженных сил Украины к комплектованию военнослужащими, которые проходят воинскую службу по контракту”, размещен на официальном сайте.

Указом предусматривается осуществление инспекционной проверки исполнения актов Президента Украины относительно перехода Вооруженных сил Украины к комплектованию военнослужащими по контракту в Министерстве обороны Украины, Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, Сухопутных войсках, Воздушных силах и Военно-Морских силах ВСУ.

С этой целью Президент создал Инспекционную комиссию и поручил главе Секретариата Президента Украины утвердить в двухдневный срок персональный состав этой комиссии.

Проверка должна быть завершена до 21 декабря 2007 года.