Азаров поручил придумать, как торговать с Таможенным союзом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая заседание Кабинета министров.

«Я поручил Министерству экономического развития и торговли, Министерству доходов и сборов, Министерству иностранных дел под председательством вице-премьер-министра Юрия Бойко разработать практический алгоритм и механизм взаимодействия с Таможенным союзом и в дальнейшем с Евразийским экономическим союзом в условиях действия зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом», - сказал Азаров.

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Он отметил, что эти тактические шаги будут обсуждаться с российскими партнерами.

Как сообщал УНИАН, 26 августа первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил, что Россия может применить к Украине специальные механизмы таможенного контроля и ряд других мер, если Киев подпишет Соглашение об ассоциированном членстве в Евросоюзе.

Советник российского Президента Сергей Глазьев ранее заявил, что Россия может поставить вопрос об отмене режима свободной торговли с Украиной после подписания ею соглашения с ЕС.

5 июля премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью французскому изданию «Le nouvel Economiste» заявил, что интеграционный процесс Украины с Европейским Союзом может и должен происходить одновременно с развитием стратегического партнерства с Россией и другими членами Таможенного союза.

Справка УНИАН. 28-29 ноября этого года в Вильнюсе состоится саммит «Восточного партнерства». На саммите Украина и Евросоюз могут подписать Соглашение об ассоциации при условии выполнения официальным Киевом трех условий: реформирование избирательного законодательства, решение проблемы избирательного правосудия и продолжение реформ в рамках выполнения Повестки дня ассоциации.