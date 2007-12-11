Ситуация с гриппом и ОРВИ становится напряженной

Министерство здравоохранения Украины считает эпидемическую ситуацию с заболеваемостью гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Украине напряженной.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Минздрава, ссылаясь на данные исследования Украинского центра гриппа и острых респираторных инфекций (УЦГОРИ) Минздрава Украины, проведенного в 10 контрольных городах. По данным исследования, заболеваемость населения Украины гриппом и ОРИ за минувшую неделю возросла на 3,5% по сравнению с предыдущей неделей – с 51 235 до 53 041 человека.

В то же время, в сообщении Минздрава отмечается, что ни в одном из контрольных городов уровень заболеваемости не достиг эпидемического порога.

В Центре гриппа также отмечают увеличение количества больных на 10 тыс. населения в этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (55,2 против 50,6).

Наивысшая среди контрольных городов заболеваемость в Виннице (91,4 на 10 тыс.), Чернигове (86,2), Львове (82,9) и Киеве (73,42).

Более 53% больных составляют дети от 0 до 14 лет.