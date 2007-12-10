Тимошенко жалеет, что не встретилась с ”регионалами”

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО уверена в том, что во вторник, 11 декабря, ее кандидатуру на должность премьер-министра Украины и новый состав правительства поддержат 227 депутатов от демократической коалиции.

"Я чувствую, что 227 голосов, которые составляет демократическая коалиция, завтра проголосуют за состав правительства и за премьера. У меня есть такое убеждение", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО в интервью "5-у каналу".

"Я думаю, что больше голосов, чем 227, не будет, но 227 голосов, уверена, будет за формирование новой власти", - прибавила она.

Кроме того, лидер БЮТ выразила грусть по поводу того, что ей не удалось сегодня провести встречу с фракцией Партии регионов.

Встреча с фракциями Партии регионов, Коммунистической партии и Блока Литвина должны состояться во вторник до начала заседания парламента, отмечает “Украинская правда”.

В то же время, член фракции Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ заявил, что на заседании фракции было принято следующее решение: "Первый пункт – не голосовать вообще за Юлию ТИМОШЕНКО, ни одного голоса не давать. Но второй момент – помочь провести голосование честно. Мы будем очень серьезно контролировать присутствие людей в зале от коалиции".

"Единственный может быть случай, если будут создаваться какие-то препятствия с нашей стороны, – если будет голосование вопреки норме Конституции относительно голосования депутатом лично", - заявил регионал.