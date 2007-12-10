Депутат убил предпринимателя, чтобы не возвращать крупный долг

В Кицманском районе Черновицкой области 31-летний депутат одного из местных советов вместе с подельником совершили жестокое убийство предпринимателя за долги последнему.

Как сообщил УНИАН начальник управления уголовного розыска УМВД области Николай МАКАРЕВИЧ, 30 ноября в Кицманский райотдел милиции обратился житель села Мамаевцы, который сообщил, что его 26-летний брат вечером 29 ноября уехал из дома на своей машине и не вернулся.

По словам Н.МАКАРЕВИЧА, вскоре автомобиль нашли, а в нем обнаружили „личные вещи владельца авто и крупную сумму денег, что указывало на то, что если в отношении него было совершено преступление, то, вероятно, не с корыстной целью”.

6 декабря оперативники по подозрению в совершении убийства задержали двух жителей Кицманского района. Ими оказались 22-летний мужчина и 31-летний депутат одного из местных советов.

„Сначала задержанные всячески открещивались от совершения преступления, но через некоторое время, под давлением собранных работниками уголовного розыска доказательств, сознались в содеянном и сообщили место, где они выбросили тело в озеро. Впоследствии тело было извлечено из воды”, - сказал Н.МАКАРЕВИЧ.

Правоохранители установили, что между пострадавшим и подозреваемыми были определенные отношения финансового характера и последние задолжали крупную сумму денег, которая измерялась „несколькими десятками тысяч долларов”. С целью уклонения от уплаты долга они совершили жестокое убийство, а тело положили в мешок и выбросили в озеро, заранее положив в мешок груз, чтобы тело не всплыло. После этого убийцы очистили автомобиль от крови, уничтожили одежду, в которой они совершали преступление.

По словам Н.МАКАРЕВИЧА, по собранным работниками милиции материалам прокуратурой Черновицкой области было возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины – преднамеренное убийство с квалифицирующими признаками - предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненно.