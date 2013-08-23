Польша заинтересовалась как в Украине пограничникам сообщают о туристах

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, эта система была внедрена по инициативе Госпогранслужбы с 1 августа для упрощения пересечения границы организованными туристическими группами.

Как отмечается в сообщении, опыт украинских пограничников положительно оценили в Польше. В ходе погранично-представительской встречи, инициированной польской стороной, коллеги интересовались у украинских пограничников тем, как работает система и какие практические результаты ее введения. В итоге они вышли с инициативой создать аналогичную систему и в Польше для польских туроператоров и расширить сотрудничество по обмену информацией об организованных туристических группах обеих стран.

Что касается украинского опыта, то с начала августа по упрощенной схеме было оформлено свыше 300 туристических групп, а это – свыше 12 тысяч человек. Подавляющее большинство пересекало границу на участках Западного, Северного и Южного региональных управлений.

Смысл системы заключается в том, что туроператоры заблаговременно направляют в органы охраны границы информацию о составе туристических групп и по прибытии в пункт пропуска оформляются вне очереди. Таким образом, время оформления пассажирского автобуса в пункте пропуска не занимает больше 15-20 минут.

Как напомнили в Госпогранслужбы, система заблаговременного предоставления информации уже была раньше введена в аэропортах Украины. Так, во время Евро-2012 это нововведение позволило без задержек осуществлять оформление больших групп болельщиков.