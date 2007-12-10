Погода на 11-20 декабря

В ближайшие дни в Украине характер погоды не изменится.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, завтра, 11 декабря, в южной половине временами дождь, ночью местами с мокрым снегом; на остальной территории без существенных осадков.

Температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в южных и западных областях ночью 1-5°тепла, днем 3-8° тепла, в Крыму до 12°.

На высокогорье Закарпатской области существует опасность схождения снежных лавин.

12-13 декабря в Украине будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой снег, мокрый снег; в Крыму, Приазовье и восточных областях осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололед, налипание мокрого снега. На дорогах, кроме крайнего юга, местами гололедица.

Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с, в южной и восточной частях местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных, северных, а 13 декабря и в центральных областях ночью будет составлять 1-6° мороза, днем от 2° тепла до 3° мороза (в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем 3-8° мороза); на остальной территории ночью около 0°, днем 1-6° тепла, 12 декабря в Крыму и Приазовье 5-10° тепла.

14-15 декабря временами небольшой снег, мокрый снег, в Крыму мокрый снег с дождем; 15 декабря в северной половине без существенных осадков.

Температура ночью 2-8° мороза, днем от 4° мороза до 2° тепла (в Карпатах ночью 9-14° мороза, днем 5-10° мороза); на крайнем юге ночью от 3° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла.

16-20 декабря без существенных осадков, только в начале периода в южной половине небольшой снег и мокрый снег.

Температура ночью 5-11° мороза, днем 1-7° мороза; на крайнем юге ночью 2-8° мороза, днем от 3° тепла до 3° мороза.

Завтра в Киеве и области без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 1-3° мороза, днем около 0°; по области ночью 0-5° мороза, днем от 3° тепла до 2° мороза.

12-13 декабря ожидается небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° тепла до 3° мороза.

14 декабря в Киеве и области небольшой снег, 15 декабря без существенных осадков. Температура ночью 2-7° мороза, днем 0-4° мороза.