Конкурс красоты «Панi Україна» выиграла Мерилин Монро (фоторепортаж)

VIII Международный фестиваль красоты и успеха «Панi Україна» состоялся в Донецке. О гламурном событии рассказывает "КП в Украине".

16 очаровательных и успешных женщин (не только в бизнесе, но и в семейной жизни) продемонстрировали свои лучшие качества: танцевальное мастерство, вокальные данные и умение поддержать светскую беседу.

Больше всех и зрителей, и жюри обаяла Татьяна Воробьева из Симферополя . Если в первой части она показала отменные способности светской львицы (очень активно и гламурно выражала свое мнение по любому поводу и оживленно вела беседу), то во втором ток-шоу в образе Монро потрясла всех. И голос, и внешность - копия американской секси всех времен.

Татьяна Воробьева и стала победительницей фестиваля «Панi Україна-2007», получив в подарок гламурное авто от спонсоров.

Татьяна Воробьева имеет дочь и трудится менеджером по работе с VIP-клиентами в дизайнерском бюро. А еще снимается как артистка в рекламных роликах.

Гвоздем программы оказался мини-концерт Антона Макарского на донецкой сцене. Популярный актер пел вместе со своей женой Викторией Морозовой.

Фото Захара Жаворонкова/УНИАН