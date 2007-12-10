Конкурс красоты «Панi Україна» выиграла Мерилин Монро (фоторепортаж)
Подарок - гламурное авто
VIII Международный фестиваль красоты и успеха «Панi Україна» состоялся в Донецке. О гламурном событии рассказывает "КП в Украине".
16 очаровательных и успешных женщин (не только в бизнесе, но и в семейной жизни) продемонстрировали свои лучшие качества: танцевальное мастерство, вокальные данные и умение поддержать светскую беседу.
Больше всех и зрителей, и жюри обаяла Татьяна Воробьева из Симферополя . Если в первой части она показала отменные способности светской львицы (очень активно и гламурно выражала свое мнение по любому поводу и оживленно вела беседу), то во втором ток-шоу в образе Монро потрясла всех. И голос, и внешность - копия американской секси всех времен.
Татьяна Воробьева и стала победительницей фестиваля «Панi Україна-2007», получив в подарок гламурное авто от спонсоров.
Татьяна Воробьева имеет дочь и трудится менеджером по работе с VIP-клиентами в дизайнерском бюро. А еще снимается как артистка в рекламных роликах.
Гвоздем программы оказался мини-концерт Антона Макарского на донецкой сцене. Популярный актер пел вместе со своей женой Викторией Морозовой.
Фото Захара Жаворонкова/УНИАН