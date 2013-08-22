На российского актера, избившего в Алуште крымского татарина, завели дело

В Крыму милиция открыла уголовное производство по факту избиения российским актером Алексеем Паниным жителя Крыма после ДТП.

"По факту дорожно-транспортного происшествия, имевшего место в Алуште, с участием автомобиля, пассажиром которого являлся гражданин Российской Федерации, заявлений и сообщений в органы внутренних дел Крыма не поступало. В некоторых СМИ появилась информация о нанесении гражданином РФ телесных повреждений гражданину. Открыто уголовное производство по статье 125 УК Украины - умышленное легкое телесное повреждение", - сообщили в пресс-службе главного управления МВД в Крыму.

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Фамилия в официальном сообщении не указана.

Но в то же время СМИ разместили комментарии самого Панина, из которых следует что именно он нанес телесные повреждения крымскому татарину.

"Молодой мальчик - татарин, врезался в бампер. Там нет ни одной царапины, но это он врезался. Человек позволил себе хамски пообщаться и все. Ничего не произошло - все нормально. Хамское быдло ударил машину в "жопу", захотел заработать денег. У него это не получилось... Я его за горло схватил. Был бы у меня камень под рукой, я бы ему башку разбил", - сказал Панин "Вестям".

Вместе с тем, как утверждают очевидцы, "Фиат", за рулем которого находилась женщина, а на пассажирском сидении сам Панин, при подъеме на горку, скатился на ехавший позади "Шевроле".

"Если бы кто-то из нас, живущих в Крыму, пребывая в Москве или ином регионе России, позволил бы себе сказать публично хотя бы малую часть оскорблений в отношении, скажем, русских, как это допустил Панин в отношении крымских татар, нас бы немедленно вышвырнули за пределы России.... В таком гипотетическом случае, это было бы правильно", - написал первый заместитель председателя меджлиса Рефат Чубаров на своей странице в соцсети "Фейсбук".