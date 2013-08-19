Вооруженный мужчина захватил заложников в Германии

Четырех заложников удерживает вооруженный мужчина в ратуше немецкого Ингольштадта (федеральная земля Бавария), сообщает РИА Новости со ссылкой на новостной телеканал N24.

По данным телеканала N24, в эвакуированном после нападения здании предположительно до сих пор остается третий бургомистр города Зепп Миссльбек (Sepp Misslbeck), он также может быть среди заложников.

В полиции города эту информацию не подтверждают. "Мы пока не имеем данных о числе заложников, а также об их личностях. Спекуляции по поводу того, что среди них третий бургомистр Ингольштадта, мы тоже не подтверждаем", - заявил агентству представитель городской полиции.

Он добавил, что полиция вышла на контакт с преступником, и пока никаких требований он не выдвигает. На место прибыли бойцы полицейского спецназа. Район вокруг ратуши оцеплен.

Вооруженный мужчина проник в ратушу Ингольштадта в понедельник рано утром. Инцидент произошел за несколько часов до прибытия в Ингольштадт канцлера ФРГ Ангелы Меркель, проводящей предвыборную кампанию.

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