Меркель идет на третий срок

Первым мероприятием стал митинг в г.Зелигенштадт, на который собрались около 1 тыс. человек. На мероприятии А.Меркель заявила, что сумеет провести Германию через кризис и обеспечить нации дальнейшее процветание, передает РосБизнесКонсалтинг.

Начало кампании А.Меркель совпало с публикацией статистических данных за II квартал, показавших более уверенный, чем предсказывали эксперты, рост экономики Германии.

В сентябре в Германии состоятся парламентские выборы, в результате которых А.Меркель намерена сохранить пост главы правительства на третий срок.

Пока Христианско-демократическая партия, которую представляет А.Меркель, имеет уверенное преимущество над оппозиционной Социал-демократической партией.