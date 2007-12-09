На место катастрофы в «Жулянах» прибыли представители Госадминистрации
Точное число пострадавших пока неизвестно
На место падения самолета в «Жулянах» прибыли представители Государственной авиационной администрации Украины.
Об этом УНИАН сообщила руководитель пресс-службы Министерства транспорта и связи Украины Виктория БУТЕНКО.
По ее словам, по данным оперативного дежурного в аэропорту, самолет принадлежал не украинской авиакомпании, и летел из Чехии.
Также она сообщила, что самолет, потерпевший аварию, маленький, рассчитан приблизительно на 5 пассажиров. Однако о точном количестве пострадавших пока неизвестно.
Как сообщал УНИАН, сегодня около 18.00 в районе киевского аэропорта “Жуляны” упал самолет, выполнявший чартерный рейс из Чехии в Киев.
По предварительным данным, погибли 5 человек: 2 пилота и 3 пассажира.