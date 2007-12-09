”Територия души”: фестиваль современного искусства проходит в Чернигове

В Чернигове проходит первый украинский фестиваль современного искусства "Территория души", в котором представлено творчество почти 50 художников с Украины и заграницы.

Как передает корреспондент УНИАН, фестиваль открылся 8 декабря в черниговской галерее "Пласт-Арт".

Сегодня участницей и гостьей арт-фестиваля стала украинская певица Анжелика РУДНИЦКАЯ. Она представила свои 6 работ, которые сама характеризует как «вышитая живопись».

А.РУДНИЦКАЯ рассказала журналистам, что среди работ есть новые. "Мы подумали правильно показать новые работы на фестивале в Чернигове. Среди них – "Солнцестояние". Собственное солнцестояние в природе приближается, но вы не увидите его таким, как вышила я", - сказала мастерица.

Она созналась, что привезти в Чернигов больше работ не удалось, поскольку в Киево-Печерской Лавре проходит выставка ее творчества. "Я просто не могла лишить киевлян возможности увидеть мои произведения", - сообщила А.РУДНИЦКАЯ.

Певица также вспомнила историю своего увлечения вышивкой, возникшего во время тяжелой болезни. "Я считаю, Богом в каждого человека заложено немало талантов. И они проявляются в критические моменты, если человек не впадает в депрессию," – отметила она и прибавила, что болезнь отошла, а работы остались и «живут своей жизнью».