На Харьковщине 50-метровыми шлангами через границу переливали российский бензин

Харьковские пограничники пресекли канал незаконного перемещения через украинско-российскую границу горюче-смазочных материалов.

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Как сообщил УНИАН пресс-секретарь Харьковского пограничного отряда Александр Москвин, канал контрабанды был выявлен сегодня ночью на участке «зеленой» границы отдела «Тополя».

По его словам, к границе с российской стороны подъехал бензовоз, а с украинской стороны - автомобиль УАЗ. Из бензовоза по шлангам бензин без давления перетекал на украинскую сторону в автомобиль, где переливался в емкости. Расстояние между автомобилями, которые стояли с украинской и российской стороны, составляло около 50 м.

Москвин отметил, что в настоящее время правоохранители устанавливают, сколько именно горюче-смазочных материалов было перемещено через границу.

В настоящее время подозреваемые в причастности к организации противоправной деятельности на государственной границе задержаны. Сейчас устанавливается все обстоятельства происшествия. Продолжаются соответствующие административно-процессуальные действия.