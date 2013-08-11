На Львовщине немца посадили на 9 лет за контрабанду кокаина

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

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В частности, как говорится в сообщении, решением коллегии судей судебной палаты по уголовным делам Апелляционного суда Львовской области к уголовной ответственности привлечены житель Одесской области и гражданин Германии, которые наладили канал контрабандной переправки на территорию Украины особо опасного наркотического средства - кокаина.

По данным СБУ, в ходе следствия доказано, что 45-летний одессит и 56-летний иностранец заказывали наркотик в одной из стран Западной Европы и перемещали его контрабандным путем в Украину на собственном автомобиле. Затем наркодельцы реализовывали контрабандный «товар» оптовыми партиями наркодилерам.

В конце ноября 2011 года в пункте пропуска «Шегини» Львовской области сотрудники СБУ задержали иностранца, который пытался ввезти в Украину наркотическое вещество. Во время таможенного осмотра автомобиля оперативники обнаружили в банке из-под моющего средства среди личных вещей злоумышленника почти 260 граммов кокаина.

В тот же день в одной из гостиниц Львовской области правоохранители задержали и одессита, который ожидал своего сообщника с «товаром». Во время санкционированного осмотра его гостиничного номера и автомобиля сотрудники СБУ изъяли наркотическое средство - канабис.

Решением суда гражданин Украины признан виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года; иностранец признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.305 (контрабанда наркотических средств), ч.3 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств) Уголовного кодекса Украины и приговорен к 9 годам заключения с конфискацией имущества.