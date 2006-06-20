Министерство труда рассказало, как всем будет хорошо после повышения цен

Министерство труда и социальной политики Украины отмечает, что социальная защита населения будет усилена в связи с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Об этом на Правительственном портале сообщает пресс-служба Минтруда.

„Социальная защита населения будет усилена в связи с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги”, - отметил первый заместитель министра труда и социальной политики Украины Павел РОЗЕНКО, отметив при этом, что правительство постоянно проводит мероприятия по улучшению уровня жизни граждан и увеличению их доходов, в частности за счет повышения минимальных государственных социальных гарантий, зарплаты и пенсий.

Так, по информации Минтруда, номинальные доходы населения за январь-март 2006 года возросли на 33,8%, по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году (за прошлый год - на 35,1%).

Реальный имеющийся доход, определенный с учетом ценового фактора, за январь-март 2006 года повысился на 24,2%, за 2005 год, по сравнению с предыдущим годом, - на 18,9%.

Также Минтруда отмечает, что среднемесячная заработная плата за январь-март текущего года возросла на 35,7%, а за тот же период в прошлом году - на 36,7%, тогда как реальная зарплата, соответственно, - на 23,6% и на 20,3%.

Средний размер назначенных пенсий по состоянию на 1 апреля 2006 года составлял 422,17 грн., что на 3,8% больше, в сравнении с началом года, и на 33,5% - с январем прошлого года.

Средний размер государственной социальной помощи малообеспеченным семьям за январь-март этого года составлял 278,05 грн., что на 37,3% больше, чем в соответствующем периоде 2005 года.

П.РОЗЕНКО также сообщил об основных мероприятиях правительства, направленных на социальную защиту населения в условиях увеличения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

По его словам, будут сохранены социальные гарантии для лиц, имеющих право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. По данным Минтруда, в настоящее время право на такие льготы имеют свыше 7,5 млн. человек: ветераны войны, лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, ветераны воинской службы и органов внутренних дел, „дети войны” и т.д.

Также сохранятся социальные гарантии для малообеспеченных граждан через механизм жилищных субсидий. При увеличении с 1 мая 2006 года на 25% цен и тарифов на природный газ и электроэнергию для населения и с 1 июля - на 80% цен на природный газ в условиях постепенного роста доходов и повышения тарифов на другие жилищно-коммунальные услуги ожидается рост среднемесячного количества получателей субсидий с 521,18 до 769,2 тыс. семей. Минтруда прогнозирует что, получателями субсидии в Украине в декабре этого года будут 1884 тыс. семей (в декабре 2005 года - 1019 тыс. семей). По информации П.РОЗЕНКО, дополнительно к программе жилищных субсидий будут привлекаться, в среднем, ежемесячно 195,56 тысяч семей, а в отопительный период ожидается максимальный прирост на 828,71 тыс. семей.

Минтруда также говорит о росте минимальных социальных гарантий, зарплаты и пенсий. Так, размер минимальной заработной платы с июля этого года повысится с 350 до 375 грн., а до конца года - до 400 грн.

Размер минимальной пенсии с апреля 2006 г. увеличен с 350 грн. до 359 грн., в октябре он увеличится до 366 грн.

С июля 2006 года втрое увеличатся надбавки к пенсиям участникам боевых действий и семьям погибших (с 29,87 грн. до 89,75 грн.), а это около 860 тыс. человек и т.д., отмечает Министерство труда.

Также Минтруда напоминает, что будет проведена индексация денежных доходов граждан в соответствии с Законом Украины „Об индексации денежных доходов населения”. Действующим законодательством предусмотрено, что индексация проводится в случае, если индекс потребительских цен превысит установленный порог индексации 101%. Индексации подлежат денежные доходы, полученные в гривнях на территории Украины и которые носят не разовый характер - заработная плата, пенсии, пособия, денежное обеспечение, стипендии. Сумма индексации насчитывается на часть денежного дохода в пределах прожиточного минимума, установленного для соответствующих социальных и демографических групп населения, и возмещает частично или полностью подорожание потребительских товаров и услуг.

Как сообщал УНИАН, 1 мая с.г. вступило в силу постановление Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики от 30 марта о повышении на 25% цен на газ и тарифов на электроэнергию для населения.

8 июня НКРЭ приняла решение повысить с 1 июля цену на природный газ, который используется для нужд населения, еще на 85%.