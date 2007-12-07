Тимошенко назвала приоритеты правительства

По просьбе председательствующей в Европейском Союзе Португалии сегодня состоялась встреча лидера парламентской фракции БЮТ Юлии Тимошенко с послами стран - членов Европейского Союза.

Как сообщает пресс-служба БЮТ, на встрече обсуждался процесс формирования правительства в Украине, его приоритеты во внутренней и внешней политике.

Стороны также обсудили переговоры между Украиной и ЕС о новом усиленном соглашении и шаги, которые необходимо сделать Украине, чтобы завершить вступление во Всемирную торговую организацию.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что наиболее приоритетными направлениями работы нового правительства будут вопросы энергетической безопасности, судебной реформы, улучшение инвестиционного климата и активная социальная политика.

Лидер БЮТ заявила, что новое правительство намерено политически инвестировать ради развития и укрепления эффективных отношений Украины и ЕС и приложит все усилия для использования возможностей, которые предоставляет Украине европейская политика соседства, особенно в сферах экономических отношений, контактов между людьми и европейской оборонной политики и политики безопасности.