Спасатели разбирают завалы на месте взрыва в Луганске

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как говорится в сообщении, взрыв газа произошел на 6 этаже в 3-комнатной квартире № 318.

По теме: Взрыв в Луганске произошел из-за газа, есть жертвы (фото, видео)

В результате взрыва произошло обрушение перекрытия между 6 и 7 этажом, 6 и 5 этажом. Также частично разрушено фасадную стену дома на площади этих квартир.

Спасатели освободили из-под завалов и передали врачам «скорой» 6 человек, из которых двое детей.

Как сообщал УНИАН, взрыв в 14-этажном жилом доме по ул. Шевченко, 4, в Луганске произошел сегодня в 12.30. Один человек погиб, шестеро - госпитализированы.

Частично разрушены три трехкомнатные квартиры.