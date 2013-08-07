Активы банков Украины в июле выросли на 1%

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно сообщению, общие активы банков в прошлом месяце выросли на 0,8% (с начала года - на 5%) - до 1,344 трлн грн.

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В структуре общих активов кредитные операции составляют 63%, вложения в ценные бумаги - 10,3%, корреспондентские счета в других банках - 6,5%, дебиторская задолженность - 6,2%, наличные средства и средства в Нацбанке - 4,8%, начисленные доходы к получению - 4,2%, основные средства и нематериальные активы - 4,1%.

Обязательства банков в июле выросли на 1% - до 1,029 трлн грн, в том числе средства физлиц составили 411,8 млрд грн, или 40%, средства субъектов хозяйствования - 216,8 млрд грн, или 21,1%, межбанковские кредиты и депозиты - 108,1 млрд грн, или 10,5%.

Капитал банков в июле вырос на 0,6% - до 178,4 млрд грн и составил 14,8% пассивов банков. Оплаченный зарегистрированный уставный капитал банков увеличился на 0,9% и на 1 августа составил 178,6 млрд грн.

По состоянию на 1 августа 2013 года лицензию Национального банка на осуществление банковских операций имели 177 банков Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.

Как сообщал УНИАН, активы банков Украины в июне 2013 года по сравнению с маем выросли на 4,27% (с начала года - на 6,12%) - до 1,196 трлн грн, общие активы - на 1,83% (с начала года - на 5,13%) - до 1,333 трлн грн.

В 2012 году активы банков выросли на 6,4% по сравнению с 2011 годом - до 1,127 трлн грн, общие активы - на 4,5%, до 1,268 трлн грн.