В НБУ заверили в надежности украинской банковской системы

Поэтому украинские банки - привлекательный объект для потенциальных иностранных инвесторов. Об этом заявил первый заместитель главы Национального банка Украины Борис Приходько, в ходе панельной дискуссии "Финансовый сектор Украины: тенденции и перспективы". В дискуссии приняли участие иностранные бизнесмены, топ-менеджеры банковского сектора. Диалог прошел в рамках первой международной бизнес-конференции ABC: Ukraine & Partners, организованно по инициативе Кабинета министров Украины.

"Украинская банковская система доказала, что она в состоянии выдерживать давление, содействовать экономическому росту в стране и работать прибыльно. Результаты деятельности банковского сектора, которых мы достигли в этом году - тому подтверждение. Инвестиции в украинскую банковскую систему это не только прибыльно, но и надежно", - сказал в своем выступлении Борис Приходько.

Он отметил, что в ходе бизнес-конференции ABC: Ukraine & Partners Национальный банк и правительство Украины намерены донести до потенциальных инвесторов возможности ведения бизнеса в нашей стране, а также выслушать замечания тех, кто уже ведет бизнес в Украине.

Борис Приходько очертил основные достижения финансового сектора экономики страны. Уровень прибыльности капитала банков в Украине соответствует уровню передовых государств Еврозоны - более 3% по итогам 2012 года. НБУ существенно упростил доступ к кредитам рефинансирования, значительно снизив ставки по ним. На данный момент стоимость основных операций по рефинансированию определяется на уровне учетной ставки: сейчас это 7%. Общие активы банковского сектора экономики за 2012 год увеличились на 56 млрд грн. За 5 месяцев текущего года - еще на 41 млрд грн.

Уменьшается стоимость кредитования. Средневзвешенная ставка по кредитам в национальной валюте с начала 2013 года уменьшилась с 18% до 16%.

Совершенствуется работа банков с проблемными кредитами. За первые 4 месяца текущего года часть негативно классифицируемой задолженности сократилась на 0.9п.п. до 15,6%.

Растет доверие к банковской системе со стороны населения и бизнеса. На протяжении 2012 года депозитные вклады физических лиц увеличились на 58 млрд грн. За 5 месяцев текущего года - еще на 32 млрд грн. При этом, рост объемов депозитных портфелей произошел исключительно в гривневой массе.

Средства юридических лиц также демонстрировали рост. За 2012 год - на 16 млрд грн. За 5 месяцев 2013-го - еще на 7 млрд грн.

По словам Бориса Приходько, такая позитивная динамика обеспечила рост ликвидности финансовых учреждений Украины. За 5 последних месяцев, среднесуточный объем корсчетов банков увеличился на 21% по сравнению с 2012 годом.

Напомним, первая международная конференция ABC: Ukraine & Partners, которая проходит 13-14 июня в Киеве, - форум высокого уровня при участии членов правительства Украины, глав правительств иностранных государств, международных экономических организаций, министров стран-партнеров Украины, топ-менеджеров ведущих инвестиционных, финансово-банковских и бизнес-организаций, руководителей торгово-промышленных палат и ассоциаций. Целью форума наряду с дальнейшим развитием диалога между властью и бизнесом является объединение усилий руководителей правительственных структур и лидеров бизнеса для поиска путей взаимоприемлемого сотрудничества и выработка путей преодоления негативного влияния глобального экономического кризиса.