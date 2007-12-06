Глава Газпрома: хорошо, что это случилось в начале декабря

Договоренности с Украиной в газовой сфере гарантируют бесперебойные поставки российского газа Европе в 2008 году, а зафиксированная в соглашении цена для украинской стороны в 179,5 доллара за тысячу кубометров является сбалансированной. Об этом заявил сегодня журналистам первый вице-премьер-министр РФ, председатель совета директоров "Газпрома" Дмитрий МЕДВЕДЕВ, передает РИА Новости.

"Нас не может не радовать, что это произошло в начале декабря, а не в начале следующего года, и в этом смысле все европейские потребители в настоящее время в значительно большей степени гарантированы от проблем, которые возникали в прошедшие годы», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ. При єтом он отметил, что проблемы возникали «не по нашей вине, а по вине потребителей газа, находящихся в соседних странах".

На рубеже 2005-2006 годов конфликт вокруг цен на газ для Украины привел к его кратковременному отключению и сбою поставок в Европу. Тогда договоренности между "Газпромом" и Украиной были подписаны спустя несколько дней после Нового года.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря 2007 года Украина и Россия подписали контракты на поставку природного газа в 2008 году.

В то же время, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, кандидатура которой на должность премьер-министра Украины внесена на рассмотрение парламента, заявляет, что нынешнее украинское правительство будет отвечать за провал энергетической политики и содействие коррупции в топливно-энергетическом комплексе.

«Установление цены на российский газ для Украины в 179,5 долларов за тысячу кубических метров свидетельствует о полном и безусловном провале как энергетической политики правительства ЯНУКОВИЧА в частности, так и всей политики этого правительства в целом”, - убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, Россия сначала соглашалась на цену 160 долларов за тысячу кубов. “Но, как видим, дельцы из правительства ЯНУКОВИЧА после „тяжких и изнурительных переговоров” все же смогли убедить менеджмент „Газпрома” накинуть нам еще 20 долларов. Очевидно, что эти 20 долларов осядут в бездонных карманах руководителей компании „РосУкрЭнерго”, - считает Ю.ТИМОШЕНКО.