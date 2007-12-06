Российские военные не пустили судебных исполнителей на станцию ”Марс-75”

Российские военнослужащие не пустили представителей Отдела государственной исполнительной службы Генического районного управления юстиции на территорию радионавигационной станции “Марс-75” в Геническе Херсонской области.

Об этом УНИАН сообщил лидер Всеукраинской молодежной общественной организации «Студенческое братство» Олег ЯЦЕНКО. Он напомнил, что судебные исполнители намеревались принудительно исполнить решение Хозяйственного суда Херсонской области об изъятии у Министерства обороны России в лице воинской части ЧФ РФ за номером 49385 радионавигационной станции системы «Марс-75» в интересах Министерства транспорта Украины в лице государственного учреждения «Госгидрография». По словам О.ЯЦЕНКО, российский офицер, который вышел к судебным исполнителям и милиционерам, их сопровождавшим, заявил, что российская сторона не будет исполнять решения украинских судов в условиях действия российско-украинского соглашения о Черноморском флоте.

Как сообщал УНИАН, в конце января 2007 г. главный судебный исполнитель Херсонской области Игорь МАНЫКИН на основании решения Хозяйственного суда Херсонской области уже предпринимал попытку принудительного изъятия этого объекта навигационной-гидрографии из ведения Черноморского флота РФ. Тогда у судебных исполнителей отказались принять распоряжение о принудительном изъятии станции "Марс-75" и допустить на территорию военного объекта, а командование ЧФ усилило охрану.