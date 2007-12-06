Ахметов презентовал свой фонд «Эффективное Управление»

Народный депутат, бизнесмен Ринат АХМЕТОВ сегодня в Киеве презентовал свой Фонд «Эффективное Управление» - первый в Украине фонд, ориентированный на разработку и внедрение проектов и программ, направленных на долгосрочное развитие украинской экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, бюджет Фонда, подтвержденный Учредителем, составляет 50 млн. долл. США на 5 лет (до 2012 года).

Как сказал Р.АХМЕТОВ на презентации: «В январе 2007 года я создал фонд «Эффективное управление», чтобы содействовать экономическому росту Украины, чтобы наша экономика стала конкурентоспособной. Но самое главное - чтобы повысить уровень и качество жизни населения нашей страны. Фонд финансирует долгосрочные, стратегически важные для страны проекты».

Он отметил, что для того, чтобы добиться экономического роста, стране нужны реформы. «А реформы - это сложный и болезненный процесс, которым надо управлять. Чтобы успешно преодолеть препятствия на пути реформ, Украине нужен лучший мировой опыт», - сказал Р.АХМЕТОВ.

По его словам, его роль в деятельности фонда – это стабильное финансирование и невмешательство в работу фонда.

В презентации Фонда «Эффективное Управление» также приняли участие директор Фонда Наталья ИЗОСИМОВА, член Попечительского совета Фонда Ким КЭМПБЕЛЛ, ведущий экономист World Economic Forum (Davos) Маргарета ДРЗЕНИЕК, председатель Центробанка Перу, руководитель Institute of Liberty and Democracy Эрнандо де СОТО.

Как указывается в пресс-релизе, распространенном на презентации, в рамках своей деятельности Фонд реализует программы в области экономического развития и государственного управления. Одна из главных задач Фонда - организация системного диалога между органами государственной власти, экспертами, бизнес-сообществом и СМИ, разработка и формирование проектов и программ на основе лучшего международного опыта.

В релизе также указывается, что в мире организации, подобные Фонду «Эффективное Управление», привлекают специалистов для разработки практических рекомендаций по решению проблем национальной экономики или её отдельных секторов. Во многих странах бизнес финансирует независимые исследовательские центры, которые помогают органам власти разрабатывать и внедрять долгосрочные программы реформ в различных сферах экономики. Потребителями проектов подобных фондов в большинстве случаев выступают органы государственной власти – в первую очередь, Правительства (В июле с.г. сообщалось, что премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Р.АХМЕТОВУ разработать программу экономических реформ для Украины. По словам Р.АХМЕТОВА, разработкой этой программы должен был заняться именно фонд «Эффективное управление» - УНИАН).

Справка УНИАН. Фонд «Эффективное Управление» был зарегистрирован в 2007 году.

Текущие проекты Фонда - разработка программы экономического развития страны, подготовка к финальной части Чемпионата Европы по футболу Евро-2012, всеобъемлющий анализ конкурентоспособности украинской экономики на национальном и региональном уровнях (в партнерстве с World Economic Forum)

Учредитель Фонда - Ринат АХМЕТОВ.

В структуру управления Фонда, помимо учредителя и спонсора, входят Попечительский совет и Дирекция.