Яценюк переложил свои обязанности на Хандогия

Министр иностранных дел Украины, избранный председателем Верховной Рады, Арсений ЯЦЕНЮК уполномочил первого заместителя министра иностранных дел Владимира ХАНДОГИЯ временно исполнять обязанности главы внешнеполитического ведомства Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

В пресс-службе уточнили, что А.ЯЦЕНЮК подписал соответствующее распоряжение в день своего избрания председателем Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, депутаты новоизбранного парламента на заседании 4 декабря избрала А.ЯЦЕНЮКА председателем Верховной Рады Украины 227 голосами.

А.ЯЦЕНЮК баллотировался в народные депутаты по избирательному списку блока «Наша Украина – Народная самооборона».