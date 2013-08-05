Пресс-служба ВР отрицает, что спикер ездил в ВИП-вагоне

Как говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы ВР, в понедельник, 5 августа, «некоторые интернет-издания разместили на своих страницах ложную информацию о якобы использовании председателем Верховной Рады Украины Владимиром Рыбаком в воскресенье, 4 августа, отдельного ВИП-вагона поезда «Ковель-Киев» в районе станции Луцк».

При этом пресс-служба сообщает, что председатель Верховной Рады Украины Рыбак «с пятницы по понедельник работает на своем рабочем месте в парламенте».

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«Выражаем сожаление и горечь по поводу подобных обвинительных публикаций и надеемся на более внимательное отношение к проверке приведенных фактов перед вынесением их на колонки средств массовой информации», - отмечает пресс-служба ВР.