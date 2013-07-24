СМИ: Кирилл приедет в Украину на поезде, «как у Сталина»

«В поезде будут и представители поместных православных церквей. Крест Андрея Первозванного, который впервые едет в Украину, будут перевозить в специальном храме-вагоне, в котором всю дорогу будут проходить богослужения», — рассказал Сегодня глава патриаршей пресс-службы Александр Волков.

Этот специальный поезд — бронированный.

«Это как отель на колесах. Такой был у Сталина. Там пять вагонов, последний — вагон-храм. Охрана у Патриарха, как у Владимира Путина. Для состава разработают специальный график движения, а ехать он будет по выделенной колее», — рассказали изданию источники в «Укрзализныци».

Приедет поезд на Центральный ж/д вокзал в Киеве, который обещают. не перекрывать.

« Но милиционеров будет много — около двух сотен только на вокзале», — рассказали газете в справочной Центрального вокзала.

Как сообщал УНИАН, в Украину на празднование 1025-летия Крещения Киевской Руси прибудут 9 предстоятелей поместных православных церквей и представители шести православных церквей мира. Среди них и глава РПЦ патриарх Кирилл.

Также Украину посетят президенты РФ, Белоруси, Сербии и Молдовы.