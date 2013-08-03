На Прикарпатье пьяный милиционер сбил электроопору (фото)

Как сообщили УНИАН в прокуратуре Ивано-Франковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 2 августа, около 18 часов на трассе сообщением Коломыя – Косов в селе Нижний Вербиж.

За рулем автомобиля находился работник милиции. 38-летний водитель, нарушая правила дорожного движения, на большой скорости протаранил электроопору линии передач. К счастью, в результате столкновения никто не пострадал, говорится в сообщении.

На месте аварии было сразу проведено освидетельствование водителя на наличие в его крови алкоголя, которое установило среднюю степень опьянения - 1,49 промилле, сообщили в прокуратуре.

По теме: Пьяный милиционер сбил пешехода, даже не притормозив (видео)

За совершенное правонарушение водитель будет привлечен к административной ответственности и уволен из органов внутренних дел.

На место происшествия выезжали и.о. прокурора Ивано-Франковской области Владислав Грищенко, начальник УМВД в области Олег Сало и следственно-оперативная группа.