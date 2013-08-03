Металлургии на Донбассе, как оказалось, больше 3 тысяч лет

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил руководитель экспедиции, доцент Луганского национального университета им. Тараса Шевченко Константин Красильников.

"Мы раскопали целый каскад из четырех куполообразных печей, а это говорит о том, что на этих землях был настоящий заводской комплекс с технологической линией. Одна печь могла заменять другую или же все работали одновременно. И это в XIII—X вв. до н. э.!", — сообщил он.

Красильников считает, что находка археологов заставит ученых пересмотреть некоторые факты об истории края. В частности, раньше всегда считалось, что Донбасс до нашей эры был малозаселенным и здесь проживали в основном дикие кочевые племена. Наличие же металлургического производства, по его словам, указывает на куда более развитую цивилизацию.

По словам Красильникова, под его руководством археологическая экспедиция из числа студентов исторического факультета ЛНУ, на базе которого работает Восточно-украинский филиал Института археологии НАН Украины, длилась полтора месяца. В субботу, 3 августа, специалисты опишут и задокументируют найденное и раскоп будет законсервирован до будущего лета.