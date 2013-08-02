Во Львове обиженные десантники требовали воды в пустых фонтанах (видео)

Когда десантники увидели, что в фонтане нет воды, они залезли внутрь, начали прыгать и выкрикивать «Воды! Воды!», сообщает ЗИК.

После этого часть молодых людей проследовала к другому расположенному в центре города фонтану на проспекте Черновола напротив гостиницы «Львов». Однако там их встретили сотрудники спецподразделения «Беркут», которые не позволили десантникам залезать внутрь фонтана, который, кстати, также не работал.

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Беркутовцы появились и у фонтана перед Оперным театром. Там десантники побыли еще некоторое время, попели свои песни и разошлись.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине отмечают День воздушно-десантных войск. Чтобы избежать традиционного купания десантников в фонтанах, власти Львова решили выключить на сегодня фонтаны в городе.