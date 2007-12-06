Коммунисты Крыма создали Антифашистский фронт

В Крыму создан Антифашистский фронт, цель которого – борьба "с возрождением нацизма и утверждением авторитарной диктатуры" в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Крымского республиканского комитета Компартии Украины, фронт был создан сегодня в ходе Всекрымского Антифашистского форума. Участие в форуме приняли представители городов-героев Волгограда, Курска, Новороссийска, Керчи, Севастополя, а также делегации всех городов и районов Крыма, общественных организаций, объединений граждан.

На форуме был создан Антифашистский комитет, который возглавил народный депутат Украины, первый секретарь Крымского рескома КПУ Леонид ГРАЧ. В состав комитета также вошли несколько депутатов парламента автономии – членов Компартии, а также ветераны, представители различных общественно-политических организаций, журналисты, работники образования, культуры и науки.

Л.ГРАЧ в своем обращении на форуме заявил, что сегодня в стране популяризируются ряд мифов, «сознательно искажающих историческое сознание народа Украины» и имеющих «явную фашистскую окраску». Л.ГРАЧ заявил, что создание широкого общественного движения позволит «остановить нацизм и устранить угрозу авторитарной диктатуры».

Участники Форума приняли манифест Антифашистского фронта Крыма. В тексте манифеста, которым располагает УНИАН, содержится призыв ко всем общественно-политическим силам, национально-культурным общинам, инициативным группам и объединениям граждан, «выступающим за ограничение олигархического господства и за создание механизмов, позволяющих остановить противоправную деятельность власти», объединиться вокруг Антифашистского фронта.

Помимо этого, в манифесте содержится призыв к общественности Крыма «выступить на защиту конституционных прав Автономной Республики Крым, восстановление в полном объеме ее законных полномочий, в том числе и в сфере формирования внешнеполитического курса страны».

Антифашистский фронт Крыма призвал «всех честных граждан Украины» выразить солидарность с позицией фронта и поставив свою подпись под манифестом. Как заявили коммунисты, принято решение собрать в поддержку манифеста не менее одного миллиона подписей крымчан (всего в Крыму проживает более 1,9 млн. человек - УНИАН).