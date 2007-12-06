Погода на 7-10 декабря

Завтра в Украине осадки не ожидаются. Ночью и утром местами туман.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер преимущественно южный, на юге северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в Крыму 1-6° тепла; днем 0-5° тепла, в южной части 5-10° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем около 0°.

8-9 декабря - облачно. В западных областях небольшие осадки преимущественно в виде дождя. На остальной территории без существенных осадков, местами туман. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла; в южной части ночью 2-7° тепла, днем 6-11°.

10-11 декабря - в западных областях небольшой мокрый снег и дождь. На остальной территории 10 декабря без существенных осадков, только в южной части днем небольшой дождь; 11 декабря дожди, в северных и восточных областях с мокрым снегом. Сохранится теплая погода.

В Киеве и области в пятницу осадков не ожидается. Ночью и утром туман. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью около 0°, днем 1-3° тепла; по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла.

8-9 декабря - облачно. Без существенных осадков. Местами туман. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла.

10 декабря - без существенных осадков, 11 декабря - дождь и мокрый снег. Сохранится теплая погода.