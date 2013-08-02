В Одесской области массовое отравление в детсаду: 13 малышей - в больнице

В г. Ильичевск с детского сада «Перлинка» в инфекционное отделение больницы с предварительным диагнозом «пищевое отравление» госпитализированы 13 детей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧСУ. Госпитализированные дети находятся в состоянии средней степени тяжести. Специалисты городской СЭС в очаге заболевания проводят комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. По теме: После массового отравления детей в Киеве проверяют все детсады Причина заболевания устанавливается.

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