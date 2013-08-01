Сегодня исполняется 100 лет со дня смерти Леси Украинки

Леся Украинка (настоящее имя - Лариса Петровна Косач-Квитка) родилась 13 (по новому стилю - 25) февраля 1871 года в Новограде-Волынском Житомирской области. Умерла 19 июля (1 августа) 1913 в Сурами (Грузия). Выдающаяся украинская писательница, переводчица, культурный деятель. Писала в самых разнообразных жанрах: поэзии, лирике, эпосе, драме, прозе, публицистике. Также работала в области фольклористики (220 народных мелодий записано с ее голоса) и активно участвовала в украинском национальном движении.

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В то же время, литературоведы отмечают глобальность явления ее творчества, которое далеко не ограничивается украинским масштабом.

Так, исследователь Тамара Гундорова считает, что темы, которые в своих произведениях поднимала Леся Украинка, определяли не только украинскую культуру начала 20-го века - речь идет о глобальном контексте.

«Леся Украинка - прежде всего писательница для взрослых. Особенно в своих драмах она чрезвычайно серьезная. В своих драмах она поднялась до такого уровня трагизма, античного звучания - и в своей «Кассандре», и в «Одержимой», - отмечает литературовед.

Гундорова советует всем освежить в своей памяти творчество Леси Украинский и прочитать что-то из ее драматических произведений. Например, уже упомянутые «Одержимую» или «Кассандру», или «На поле крови» - драматическую поэму о жизни Иуды после измены Иисусу Христу.

Как сообщил народный депутат Александр Бригинец, мероприятия ппамяти выдающейся писательницы начнутся в 11.00 на могиле Леси Украинки, которая расположена на Байковом кладбище Киева.

Радио Свобода, УНИАН