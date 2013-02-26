В Луцке отметили 142-ю годовщину Леси Украинки

Как передает корреспондент УНИАН, на главной площади Луцка - Театральной состоялся торжественный митинг, во время которого первые лица города, а также представители творческой интеллигенции, молодежь возложили цветы к подножию памятника величайшей поэтессе. Волынская писательница Надежда Гуменюк прочитала отрывки из произведений Леси Украинки.

Для участия в мероприятиях прибыли украинский поэт Иван Драч и директор Института литературы имени Тараса Шевченко НАН Украины Николай Жулинский.

В Волынском областном академическом музыкально-драматическом театре имени Т.Г.Шевченко состоялся торжественный концерт, посвященный 142-й годовщине со дня рождения Леси Украинки, во время которого зрители посмотрели спектакль по ее произведениям «Семь струн».

Кроме того, в заведениях культуры и библиотеках города в течение недели пройдут тематические мероприятия ко дню рождения Леси Украинки, литературные чтения, экспозиции, выставки литературы. В общеобразовательных школах проводятся конкурсы, беседы и тематические уроки.