Министерство заверяет, что новая Госинспекция не принесет бизнесу лишних хлопот

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли в комментарии по поводу инициативы министерства создать Госметинспекцию.

“Предприниматели, которые осуществляют метрологическую деятельность, могут не волноваться: количество проверок государственного метрологического надзора не увеличится”, - цитирует пресс-служба заместителя директора департамента технического регулирования Минэкономразвития Николая Гарагулю.

По его словам, согласно критериям, утвержденным Кабинетом министров, периодичность проверок зависит от того, к какой группе по степени риска относится предприятие - высокой, средней и незначительной.

“Согласно этому и определяется периодичность проведения плановых мероприятий государственного метрологического надзора. Например, АЗС относятся к субъектам хозяйствования с высокой степенью риска и плановые мероприятия государственного метрологического надзора таких субъектов хозяйствования проводятся с периодичностью не чаще одного раза в год”, - отметил Гарагуля.

Он также подчеркнул, что новый законопроект "О метрологии и метрологической деятельности", которым и предлагается создание Госметинспекции, предусматривает уменьшение государственного контроля за деятельностью предприятий, которые занимаются метрологической деятельностью.

“Они не обязаны будут подавать информацию, связанную с производством, ремонтом, продажей, прокатом средств измерительной техники в центры стандартизации, метрологии и сертификации”, - отметил Гарагуля.

Как сообщал УНИАН, в июле Кабинет министров одобрил законопроект о новой редакции закона "О метрологии и метрологической деятельности", которым предусмотрено создание Государственной метрологической инспекции для проведения проверок предприятий, осуществляющих метрологическую деятельность (торговые сети, АЗС, медучреждения, лаборатории) на точность измерений.

Напомним, что действующий Закон «О метрологии и метрологической деятельности» принят Верховной Радой в 1998 году.