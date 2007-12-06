Кинах не согласен с Бойко

Министр экономики Украины Анатолий КИНАХ не согласен с мнением министра топлива и энергетики Юрия БОЙКО о том, что повышение цены на газ не нанесет серьезного удара по химической промышленности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.КИНАХ заявил журналистам.

«Нельзя делать выводы, исходя из конъюнктуры мировых цен на химическую промышленность. Цены на мировом рынке как на горно-металлургическую продукцию, так и на химическую носят нестойкий характер, и после их увеличения всегда идет период существенного снижения», - сказал А.КИНАХ.

Отметив, что продукция химпрома составляет около 50% ВВП Украины, А.КИНАХ подчеркнул, что необходимо сравнивать параметры химической отрасли, исходя не из параметров внешних цен, а из параметров аналогичных производств в развитых странах. «В тех условиях, которые есть в Украине, почти 180 долл. за тыс. куб. м на границе – без транспортных расходов и НДС - это очень серьезная нагрузка на химическую отрасль», - убежден А.КИНАХ.

Он подчеркнул, что сейчас необходимо сформировать условия поддержки отрасли – для модернизации основных фондов и технического обновления, разработать программы энергосбережения и учитывать, что для химической промышленности газ - это не энергоресурс, а сырье. «Там резервы снижения себестоимости очень малы», - подчеркнул А.КИНАХ.

Сейчас, отметил министр, правительство уже выходит на контакт с объединениями предприятия хипрома для поиска путей решения выхода из сложной ситуации.

Как сообщал УНИАН, вчера министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО заявил, что согласно статистическим данным, которыми он располагает, химическая отрасль за 10 месяцев этого года отработала с рентабельностью 20%, поэтому никаких сильных ударов после повышения цены на газ она не получит.