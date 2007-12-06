Ющенко: боеспособность украинской армии является ”сверхприоритетом”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что повышение боеспособности украинской армии является «сверхприоритетом» для государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на церемонии празднования 16-й годовщины Вооруженных Сил Украины.

«Мы исходим из того, что боеспособность украинского войска является сегодняшним сверхприоритетом», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он призвал офицеров приложить все усилия, чтобы каждое подразделение украинской армии было способно выполнить самые сложные боевые задания. При этом глава государства подчеркнул, что роль украинской армии в обеспечении независимости и государственного суверенитета является одной из наибольших.

В.ЮЩЕНКО считает, что сила армии может появиться через восстановление военных традиций. В частности, через восстановление мемориалов памяти о победах украинского казачества, стрелецтва, воинов Великой Отечественной войны и повстанцев. По мнению В.ЮЩЕНКО, это является ключом для возрождения патриотизма в Вооруженных Силах и всем обществе.

Президент отметил, что военнослужащие должны быть безграничными патриотами, несмотря на все сложности службы.

Он также подчеркнул, что одной из важнейших обязанностей государства является повышение социального статуса военнослужащих, плановый переход армии на контрактный принцип комплектования, обеспечение армии новейшими системами вооружения и военной техники.

Также В.ЮЩЕНКО подчеркнул важность патриотического воспитания молодежи и выразил убеждение, что украинская армия должна быть в авангарде этого процесса.

Кроме того, глава государства обратил внимание на необходимость усиления воинской дисциплины в армии и отметил, что лучшим методом воспитания подчиненных является личный пример командиров.

В конце своего выступления В.ЮЩЕНКО поздравил военнослужащих и военных пенсионеров с 16-й годовщиной ВСУ и пожелал каждой семье счастья, благосостояния и веры в будущее Украины.