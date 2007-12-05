Ющенко призывает не мешкать с формированием правительства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что период между существованием старого правительства и назначением нового должен пройти безболезненно для людей и страны.

Об этом говорится в комментарии главы государства, обнародованном его пресс-службой.

«Создание демократической коалиции и избрание председателя Верховной Рады является надежным фундаментом для действенной работы законодательного органа и стабильной политической ситуации в стране», – заявил Президент.

Он отметил, что следующей ключевой задачей коалиции является «формирование эффективного правительства, которое сможет предложить достойный ответ на вызовы в социально-экономической сфере, возникшие перед Украиной». Среди них, по словам Президента, «недопустимо высокие показатели инфляции, коррупция, злоупотребление на таможнях, непонятная формула газоснабжения и установления цены на энергоресурсы».

«И Президент Украины, и коалиция, и будущее правительство должны сплотиться вокруг выполнения этих и других задач. Сегодня ответственным политическим силам необходимо отказаться от резких заявлений, способных обострить социально-экономическую ситуацию в государстве, в частности в энергетической отрасли», – считает глава государства.

В.ЮЩЕНКО отметил, что период между существованием старого правительства и назначением нового должен пройти «максимально безболезненно для людей и страны».

«Я призываю парламентскую коалицию как можно скорее сформировать правительство, которое предложит свое виденье стратегического развития государства. Убежден, что новое правительство будет способно достойно и профессионально решить все проблемы, которые достанутся ему в наследство от предшественников», – отметил Президент.