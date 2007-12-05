Прокуратура нагрянет в киевские школы

По поручению заместителя генерального прокурора Украины – прокурора города Киева Евгения БЛАЖИВСКОГО, органами прокуратуры столицы начата проверка в сфере охраны жизни и здоровья несовершеннолетних в учебных заведениях города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокурора столицы, проверка такого масштаба обусловлена не только поступающими в прокуратуру жалобами граждан о ненадлежащем обеспечении необходимыми условиями для учебы детей, но и ростом уровня заболеваемости и травматизма среди несовершеннолетних.

В частности, в ходе проверки, в которой задействованы органы здравоохранения и труда, санитарного и пожарного надзора Киева, основное внимание будет уделяться вопросам надлежащих условий проведения учебно-воспитательного процесса, медицинского обслуживания, соблюдения норм и качества питания, соответствия оборудования и инвентаря учебных помещений санитарно-гигиеническим требованиям.