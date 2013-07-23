Правэкс-банк выставили на продажу

Международная группа Intesa Sanpaolo (Италия) планирует продать «Правэкс-банк» за 200 млн долл.

Об этом УНИАН сообщил источник в «УкрСибБанке», дочерней структуре группы BNP Paribas, привлеченной в качестве консультанта.

По словам источника, потенциальными покупателями могут стать «Дельта Банк» и «Альфа-банк», которые проводят предварительную оценку активов банка. Как сообщил источник, Intesa Sanpaolo ожидает получить в результате продажи около 200 млн долл. (около 1,6 млрд грн), что составляет 1,6 собственного капитала банка, но окончательно решение о продаже еще не принято.

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Как сообщал УНИАН, «Правэкс-банк» в первом полугодии 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, нарастил убыток в 9 раз - до 122,464 млн грн. В 2012 году, по сравнению с 2011 годом, банк увеличил убыток в 2,4 раза - до 302,3 млн грн.

Справка УНИАН. «Правэкс-Банк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупных финансовых учреждений.

На 1 июля активы банка составили 4,992 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 2,414 млрд грн, обязательства - 3,954 млрд грн, средства клиентов - 3,432 млрд грн, собственный капитал - 1,039 млрд грн, уставный капитал - 949,170 млн грн.

Владельцем банка является международная банковская группа Intesa Sanpaolo (Италия, 100% акций банка), которая приобрела банк в 2008 году у семьи Леонида Черновецкого, занимавшего пост мера Киева, за 750 млн долл.