В Украине стало в 20 раз больше частных детективов

Прeстиж отечественных частных детективов, пишет журнал, вырос на фоне людей в милицейских погонах, чью профпригодность сегодня ставит под сомнение подавляющее число украинцев. По данным Института социологии, правоохранителям доверяют всего лишь 0,8% населения страны.

По мнению экспертов, детективы эффективнее милиции справляются с поиском людей, расследованием убийств и обнаружением финансовых мошенников. Кроме того, они способны решать задачи, за которые правоохранительные органы не берутся: поиск должников, выявление некредитоспособных партнеров и сбор бизнес-информации о конкурентах.

В результате, спрос на услуги приватных агентов, по оценкам участников рынка, вырос за последние годы втрое. Сегодня в Украине действуют около 2 тысяч частных детективов и агентств - в 20 раз больше, чем пять лет назад. Для сравнения: в Польше насчитывается 300 лицензированных детективов и агентств, а во Франции - 500, пишет «Корреспондент».