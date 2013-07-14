В Крыму двое мужчин попали под винт катера

Как сообщает пресс-служба крымского Управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел 13 июля в 100 - 150 м от берега в Черноморском районе Крыма.

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”Вблизи мыса Урет во время купания в море на двух мужчин наехал катер. Владелец катера доставил пострадавших на берег, им оказали первую медпомощь и доставили в больницу”, - говорится в пресс-релизе.

У 51-летнего жителя Бахчисарая - рубленная рана голеностопа, у 50-летнего бахчисарайца - открытый перелом ноги. Медики оценивают состояние пострадавших как ”стабильное, средней тяжести”.

Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники милиции.