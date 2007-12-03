Ющенко ”крайне удивили” следователь, судья, казначейство и прокуратура

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО крайне удивлен позицией Государственного казначейства, которое обжаловало решение Донецкого суда относительно незаконно осужденной гражданки Светланы Зайцевой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на встрече с генпрокурором Александром МЕДВЕДЬКО.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что ему не понятно, каким образом был осужден невинный человек, и после того, как были найдены настоящие преступники, человек заболел открытой формой туберкулеза во время пребывания за решеткой и умер, выйдя на волю.

Президент напомнил, что у этой женщины сиротами остались трое детей.

«Ее мама (речь идет о матери невинно осужденной – УНИАН) выигрывает дело в суде, кажется, восстанавливается справедливость, достоинство», - сказал он, добавив, что по непонятным причинам Госказначейство подало апелляцию на решение суда о возмещении морального вреда.

Обращаясь к Генпрокурору, В.ЮЩЕНКО призвал проявить принципиальную позицию в этом вопросе.

«Странно, что следователь, который вел это дело, получил повышение, странно, что до сих пор работает судья, который принял неправильное преступное решение и еще более странно, как ведет себя Госказначейство», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что является делом чести и генеральной прокуратуры, и генпрокурора, «если есть вина, нужно ее признать и извиниться».

В свою очередь генпрокурор А.МЕДВЕДЬКО сообщил Президенту, что по указанному факту Генеральной прокуратурой была проведена проверка.

А.МЕДВЕДЬКО напомнил, что это не простое дело, поскольку в 2000 году было совершено убийство гражданина Вторникова, и за это преступление была осуждена гр. С.Зайцева к 7 годам лишения свободы. Он отметил, что на протяжении досудебного следствия С.Зайцева давала показания, в которых сознавалась в совершении убийства. Также она признавала свою вину в ходе судебного разбирательства, и даже адвокат С.Зайцевой ставил вопрос о переквалификации преступления из преднамеренного убийства в убийство с превышением самозащиты. И только впоследствии выяснилось, что к убийству причастны совсем другие лица.

Он рассказал, что еще до обращения Президента Генеральной прокуратурой было возбуждено уголовное дело по факту превышения служебных обязанностей работниками правоохранительных органов. Сейчас это дело расследуется и по результатам будут приняты соответствующие меры.

Кроме того, по сообщению Донецкой прокуратуры, работник этой прокуратуры, которая выступила для средств массовой информации с заявлением, что решение суда относительно гр.Зайцевой о возмещении морального вреда является незаконным, привлечена к дисциплинарной ответственности вместе с заместителем прокурора Донецкой области, который отвечал за деятельность своих подчиненных.

Что касается ответственности лиц, которые занимались расследованием данного преступления, то в отношении них возбуждено уголовное дело и после завершения расследования будет дана оценка их действиям.

Кроме того, было проведено служебное расследование и прокурор города Макеевка был привлечен к дисциплинарной ответственности, а сейчас он уволен из органов прокуратуры.

*** В 2001 году С.Зайцева была незаконно осуждена за убийство, которого она не совершала, к 7,5 годам лишения свободы. Год спустя нашли настоящих убийц – женщину освободили, однако из тюрьмы она вернулась больной туберкулезом. В апреле 2006 года 28-летняя С.Зайцева умерла, оставив сиротами троих детей.