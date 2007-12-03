Министр энергетики готовил Ющенко к переговорам с Москвой

В канун очередного раунда украинско-российских переговоров относительно формирования цены на газ Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел встречу с министром топлива и энергетики Юрием БОЙКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, министр ознакомил Президента с предложениями относительно формулы цены на газ и услуги транзита в 2008 году.

Как сообщал УНИАН, российский "Газпром" договорился с Туркменистаном о повышении цены на импортированный газ до 130 дол. за тыс. куб. м в первой половине 2008 года с 100 дол. за тыс. куб. м в 2007 году.

Цена на второе полугодие 2008 года определена на уровне 150 дол. за тыс. куб. м.

"Формула цены, которая начнет действовать с 2009 года, будет определять цену поставок по долгосрочному контракту, вплоть до 2028 года", - заявил председатель "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР.