В Украине собрано около 20 млн тонн ранних зерновых

По предварительным данным регионов, планируется намолотить около 54 млн т зерна, что на 10 млн больше, чем в прошлом году. Также сейчас идет работа над выходом украинского зерна на новые рынки сбыта. Об этом сегодня во вступительном слове на заседании Кабмина сообщил первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов.

"В этом году Украина готовится к рекордным объемам сбора зерновых. По прогнозам и данным регионов, урожай будет почти на 10 млн т больше, чем в прошлом году. Также идет активная работа для выхода отечественного зерна на новые рынке сбыта", - отметил Сергей Арбузов.

Первый вице-премьер-министр также сообщил, что на сегодня аграрии уже собрали более 20 млн т ранних зерновых.

"С полей собрано две трети ранних зерновых или более 20 млн т. Таких показателей было достигнуто благодаря высокой урожайности, которая в этом году на 7 центнеров с гектара больше, чем в прошлом", - отметил Сергей Арбузов.

Он также подчеркнул, что сельхозпроизводители должны быть обеспечены доступной современной техникой. Для этого необходимо реализовать программы по совместной сборке комбайнов с международными компаниями. В результате, в 2014 году количество техники, в частности зерноуборочной, увеличится до 75 тысяч.