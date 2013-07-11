Дублер Бонда согласился прыгнуть с самолета с любым из депутатов Рады

Об этом он сказал на пресс-конференции в Харькове, отвечая на вопрос, сообщает ТСН.

"Мне было бы приятно прыгнуть с любым человеком из украинского парламента. Но я буду относиться к нему как к спортсмену, а не как к политику. Двери открыты. Я приглашаю всех прыгнуть со мной", - сказал Ворт.

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Также каскадер вспомнил, как прыгнул с парашютом с экс-президентом США Джорджем Бушем.

"Он был хорошим учеником, он был в хорошей форме, лучшей, чем какой-то новичок, который только начал прыгать. Мы говорили почти обо всем, кроме политики", - рассказал Ворт.

Кроме того, каскадер рассказал, что ему понравился Харьков, но больше всего удовольствия он получил от фотографирования украинских птичек.

Справка УНИАН. Брюс Джеффри Ворт дублировал Пирса Броснана в фильмах "Завтра не умрет никогда" и "Золотой глаз", Джона Гленна в "Лицензии на убийство", прыгал с Эйфелевой башни в фильме "Вид на убийство" с Роджером Муром и с самолета в "Лунном гонщике".