Ложкина наградили за вклад в развитие медиа

Он отмечен самой высокой наградой Совета Федерации – Почетной грамотой за большой вклад в развитие средств массовой информации в Украине и укрепление добрососедских отношений между Россией и Украиной.

«Борис Ложкин руководит издательским домом, который работает с российскими медиа. Я хочу сказать, чтобы реализовывать такой проект, надо быть большим профессионалом и другом России, и понимать, какую важную миссию он выполняет. Потому что для нас крайне важно взаимодействие с нашим братским украинским народом и обмен мнениями. Нам очень важно, чтобы мы взаимообогащали друг друга, наши культуры, развивали нашу дружбу и русский язык на Украине. И, конечно же, издательский дом, который представляет российские медиа, играет в этом неоценимую роль. И, в частности, Борис Евгеньевич Ложкин, который очень умело, очень профессионально это делает», – отметила Валентина Матвиенко на награждении, которое состоялось сегодня в Москве в прямом эфире одного из федеральных каналов России.

Борис Ложкин, президент UMHgroup, руководит медиа-бизнесом более 20 лет. В 1994 году основал еженедельник «Теленеделя», на базе которого развилась международная группа UMH, по оценке «РБК. Рейтинги» входит в топ-15 крупнейших медиа-компаний на территории постсоветского пространства. Под управлением компании сейчас находятся такие бренды как: Forbes, Vogue, «Корреспондент», «Фокус», «Теленеделя», i.ua, bigmir.net, football.ua, «Ретро FM», «Наше радио», EuropaPlus, «Авторадио», «Аргументы и Факты в Украине», «Комсомольская правда в Украине», «Совершенно секретно в Украине», и многие другие.

Является членом правления Всемирной Ассоциации Издателей WAN-IFRA. Выступил инициатором проведения 64-го Всемирного газетного конгресса (WAN-IFRA) в Киеве. Лауреат премий «Человек года-2003» в номинации «Предприниматель года» и премии «Лучший медиа-менеджер России – 2008». Победитель национального этапа Международного конкурса «Предприниматель года – 2008», организованного компанией «Эрнст энд Янг».