Два отделения спасателей остаются в шахте им.Засядько

На аварийном участке шахты им. Засядько горноспасатели дополнительно возведут 17 защитных перемычек.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, на техническом совете, состоявшемся вчера на шахте, принято решение изолировать аварийный участок на безопасном расстоянии. Для этого горноспасатели возведут 17 перемычек, 6 из которых – гипсовые взрывостойкие.

В штабе уточнили, что техсоветом уже определены места установки перемычек, выполняется расчет порядка их возведения, а также расчет необходимых материалов и оборудования.

Все работы в выработках временно прекращены. В шахте находятся два отделения горноспасателей, которые осуществляют контроль шахтной атмосферы.

Как сообщил вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ, все работы тут прекращены.

Он также высказал предположение, что в связи с прекращением угледобычи на пласте L1 будут сокращены рабочие места. "Сокращение рабочих мест будет. Люди могут быть переведены на другие участки", - отметил А.КЛЮЕВ. При этом он добавил, что даже при том, что пласт содержит значительные запасы угля хорошей марки, "это не имеет никакого значения".